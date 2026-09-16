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Правительство продлит запрет экспорта дизельного топлива до октября 2026

Правительство продлит запрет экспорта дизельного топлива до октября 2026

Запрет продлят до конца октября 2026 года, чтобы сбалансировать внутренний рынок топлива и устранить перебои с поставками в регионы.

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