Правительство продлит запрет экспорта дизельного топлива до октября 2026

Запрет продлят до конца октября 2026 года, чтобы сбалансировать внутренний рынок топлива и устранить перебои с поставками в регионы.
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