Полиция Приморского края организовала торжественное вручение первых паспортов в преддверии Дня России

В преддверии Дня России в рамках проведения Всероссийской акции «Мы – граждане России» в стенах Управления МВД России по Приморскому краю состоялась церемония вручения паспортов юным приморцам.

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