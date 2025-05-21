Публичный реестр неплательщиков алиментов заработает в России уже 25 мая. ❗️❗️❗️ Там окажутся те, кого привлекли к ответственности или объявили в розыск за неуплату.
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Публичный реестр неплательщиков алиментов заработает в России уже 25 мая. ❗️❗️❗️ Там окажутся те, кого привлекли к ответственности или объявили в розыск за неуплату.