Суровикин заменит Герасимова на должности главы Генштаба?

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук пояснил, почему распространил сведения о возвращении генерала Сергея Сурокивина из Африки в Москву, однако затем эти данные опровергал телеведущий Владимир Соловьев.
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