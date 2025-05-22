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Царьград

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Жесточайший удар по Банковой. Сотни французов и британцев уничтожены на засекреченных базах. "Искандеры" похоронили спецназ на полигоне

Жесточайший удар по Банковой. Сотни французов и британцев уничтожены на засекреченных базах. "Искандеры" похоронили спецназ на полигоне

Русская армия продолжила точечную бомбардировку тылов ВСУ, уничтожая штабы, полигоны, казармы и ПВД. Минувшей ночью дроны вновь атаковали военную инфраструктуру Киева.

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