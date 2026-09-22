Трамп заявил о готовности США применять военную силу для защиты интересов

Соединённые Штаты готовы при необходимости применять военную силу для обеспечения своих ключевых национальных интересов, заявил президент США Дональд Трамп.
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