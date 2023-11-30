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Путин одним словом объяснил, чего добивается Россия на Украине

Путин одним словом объяснил, чего добивается Россия на Украине

Пугающие откровения в новостях недели На прошедшей неделе политики много говорили. Слова были и страшные, и обнадеживающие, и резонные, и глупые.

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Комментарии
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sozopolpiter воробьев
хитрожопый он, в первую очередь. давно не секретна церковная торговля табаком и прочими &quot;благами&quot; жизни. да и не может гундяй не понять, что появление и узаконивание толковой социально направленной идеологии изрядно расхерачит его пьедестал.
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9 час.
Михаил Молчев
Хорошо, Александр, но идеология у нас как и на западе одна, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ!!! А то, о чем вы говорить изволите есть социализм, который и &quot;гаранту хер чего знает&quot; и его подельникам и на хрен не нужен. Нужен ли тот же социализм тем же дармоедам, которые депутаты? НЕТ! Им и так не дует. На той планете, где наши &quot;правители&quot; живут давно уже коммунизм!
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8 час.
Ljubov климова
Очень хочется знать где и в какой стране коммунизм......в какой стране так живут хорошо
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6 час.

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