Путин одним словом объяснил, чего добивается Россия на Украине

хитрожопый он, в первую очередь. давно не секретна церковная торговля табаком и прочими "благами" жизни. да и не может гундяй не понять, что появление и узаконивание толковой социально направленной идеологии изрядно расхерачит его пьедестал.

Михаил Молчев

Хорошо, Александр, но идеология у нас как и на западе одна, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ!!! А то, о чем вы говорить изволите есть социализм, который и "гаранту хер чего знает" и его подельникам и на хрен не нужен. Нужен ли тот же социализм тем же дармоедам, которые депутаты? НЕТ! Им и так не дует. На той планете, где наши "правители" живут давно уже коммунизм!