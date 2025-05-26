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Петербургский дневник

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В Петербурге рассказали, сколько зарабатывают городские инженеры

В Петербурге рассказали, сколько зарабатывают городские инженеры

Ситуация на рынке труда изменилась Эксперты hh.ru выяснили, какую зарплату получают инженеры различных специальностей и в каких регионах страны доходы представителей данной профессии максимальны, пишет 26 мая Piter.

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