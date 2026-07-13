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Велогонщица Ростовцева о возвращении в спорт после родов: «Некоторые говорят, что я бросила детей. А я не считаю, что свою жизнь нужно жестко привязывать к детям»

Велогонщица команды «Марафон-Тула» Мария Ростовцева рассказала, почему решила выступить на чемпионате России через три месяца после родов.

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