Ролевая игра Dragonkin: The Banished стартует в раннем доступе для ПК 6 марта Издатель Na...

Ролевая игра Dragonkin: The Banished стартует в раннем доступе для ПК 6 мартаИздатель Nacon и разработчик Eko Software объявили, что игра в жанре Hack-and-slash RPG Dragonkin: The Banished выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 6 марта.