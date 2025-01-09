Ролевая игра Dragonkin: The Banished стартует в раннем доступе для ПК 6 марта Издатель Na...

Ролевая игра Dragonkin: The Banished стартует в раннем доступе для ПК 6 мартаИздатель Nacon и разработчик Eko Software объявили, что игра в жанре Hack-and-slash RPG Dragonkin: The Banished выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 6 марта.
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