Генерал Попов раскрыл сценарий СВО на 2025 год.Эксперт описал характер и направление боевых действий.
«Орешник» запустят по трем направлениям
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Орешники должны помочь расчистить путь на Николаев и Одессу - для этого они полностью пригодны
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
Да, с "Орешником" перебор. Напоминать начинает чудо-оружие у Германии в 1945 году. Надо тормозить с его пиаром. Время придёт, тогда покажем.
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9 час.
Михалыч
Наверное у нас есть не только Орешник, а еще что-то более серьезное - в СССР было много интересных разработок, но не позволяла отсталая технология и необходимые материалы. Но нужно меньше бряцать оружием, а, если уж сказали А, то обязательно нужно и делать Б. Дела мощнее любого трепа.
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8 час.
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