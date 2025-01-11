«Орешник» запустят по трем направлениям

Да, с "Орешником" перебор. Напоминать начинает чудо-оружие у Германии в 1945 году. Надо тормозить с его пиаром. Время придёт, тогда покажем.

Михалыч

Наверное у нас есть не только Орешник, а еще что-то более серьезное - в СССР было много интересных разработок, но не позволяла отсталая технология и необходимые материалы. Но нужно меньше бряцать оружием, а, если уж сказали А, то обязательно нужно и делать Б. Дела мощнее любого трепа.