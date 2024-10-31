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Эндокринолог Калошина: в тыкве есть витамин Т, который снижает холестерин

Эндокринолог Калошина: в тыкве есть витамин Т, который снижает холестерин

Тыква — удивительный овощ, содержащий витамин Т, помогающий снижать холестерин и сжигать жир. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

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