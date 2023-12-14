Активность гриппа растет По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю, с 4 по 10 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 11,7%, уже зафиксировано небольшое превышение недельного эпидпорога.
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