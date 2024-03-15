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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян забил первый гол за «Сосьедад» – «Кадису» через 2 минуты после выхода на замену. Это 31-й матч Арсена за клуб

Полузащитник «Реал Сосьедад» выше на поле на 66-й минуте, а уже на 68-й забил гол из вратарской, замкнув прострел.

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