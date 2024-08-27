Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с освобождением Орловки

Военнослужащие в зоне СВО продемонстрировали решительные действия Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Орловка в ДНР, сообщило ведомство в своем официальном телеграм-канале.
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