Диаспоры расставляют своих людей на места: "Эй, он хороший хороший парень, закрой дело!"

Громкая история из Петербурга, где избитый "гостями" местный житель вынужден добиваться справедливости уже три года, подняла закономерный вопрос - почему так происходит? По версии председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, причиной может быть то, что диаспоры через "своих людей" в органах правопорядка "решают вопросики".
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