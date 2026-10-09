Зря наши таскаются по европейским странам.Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Переговоры в Абу-...
- СП Красивая жизнь ру...
- Красивая жизнь ру...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым