В Ставропольском крае продолжаются рейдовые мероприятия о постановке на воинский учет бывших иностранцев

В Ставропольском крае военные следователи совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов провели очередную проверку о постановке на воинский учет натурализованных граждан, сообщает военное следственное управление СК России по ЮВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии