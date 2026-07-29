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Новости южных регионов

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В Ставропольском крае продолжаются рейдовые мероприятия о постановке на воинский учет бывших иностранцев

В Ставропольском крае продолжаются рейдовые мероприятия о постановке на воинский учет бывших иностранцев

    В Ставропольском крае военные следователи совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов провели очередную проверку о постановке на воинский учет натурализованных граждан, сообщает военное следственное управление СК России по ЮВО.

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