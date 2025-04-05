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Царьград

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Гретцки пошутил, что задаст Овечкину вопрос, зачем тот побил его рекорд

Гретцки пошутил, что задаст Овечкину вопрос, зачем тот побил его рекорд

Александр Овечкин забил 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, чей рекорд он повторил, в этот момент присутствовал на матче "Вашингтон" - "Чикаго".

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