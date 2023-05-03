«От НАТО останется только фасад»: полковник Макгрегор о судьбе альянса после украинского конфликта

В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выразил серьёзные сомнения, что после окончания боевых действий на Украине западный военный блок продолжит существовать в его нынешнем виде.
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