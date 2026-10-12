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Пункт-А

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ВТБ: объём выдач автокредитов в Астраханской области вырос с начала года почти в 3 раза

ВТБ: объём выдач автокредитов в Астраханской области вырос с начала года почти в 3 раза

В сентябре ВТБ предоставил жителям Астраханской области 87 млн рублей на покупку автомобилей. Это в 2,6 раза больше январского показателя.

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