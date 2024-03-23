Джимми Батлер о разгроме от «Пеликанс»: «Нельзя допускать, чтобы слабая игра в атаке определяла еще и нашу защиту»

В матче с «Новым Орлеаном» (88:111) баскетболисты из Майами реализовали 36% с игры. «Это будто пересказ того, что с нами уже случалось пару раз в этом сезоне: всякий раз, когда мы не попадаем по кольцу, мы склонны допускать, что слабая игра в атаке определяет еще и нашу защиту.