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Дронов о надписи MEGADRON на клюшке: «Из-за санкций ты не можешь нанести свою фамилию. Фильм «Трансформеры» по ТВ попался, там Мегатрон – я поменял букву»

Защитник « Трактора » Григорий Дронов рассказал о надписи на своих клюшках. – Ник на твоей клюшке – MEGADRON.

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