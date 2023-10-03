Писториус вмешался после слов о возможности договориться с РФ по Украине

Нервную реакцию со стороны министра обороны Германии Бориса Писториуса вызывало мнение, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией, о чем свидетельствует видеотрансляция разговора с населением, которая велась 3 октября на сайте Правительства ФРГ.