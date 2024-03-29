Fox News: США потратили на помощь Украине в конфликте не менее $113 млрд

Соединенные Штаты потратили на помощь Украине в конфликте не менее $113 млрд, с сентября 2023 года Вашингтон выделил Киеву $13 млрд, эта сумма не является окончательной, поскольку США заменяли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие и боеприпасы.