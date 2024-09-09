Москович: "Любителей хорошей музыки ждёт исключительный концерт в Кишиневе 14 сентября" 

Известный наист и композитор, народный артист Молдовы Константин Москович призвал всех любителей хорошей музыки посетить незабываемое мероприятие, которое состоится в Зелёном театре в Кишиневе 14 сентября в 19:00.
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