Дмитрий Кагарлицкий: «Отметка в 700 матчей выглядит круто, но у меня впереди новые рубежи. Я наслаждаюсь хоккеем»

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Довольны ли отрезком карьеры в 700 матчей? – Были разные моменты на этом пути, взлеты и падения, но самое важное – как ты из таких ситуаций выбираешься.