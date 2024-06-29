Патио в стиле прованс – место отдыха на даче с шармом французской глубинки

Сегодня на многих дачных и приусадебных участках можно увидеть патио. Конечно, не в первозданном виде, ведь в Средние века так называли внутренний дворик под открытым небом, где и обустраивали зону отдыха, а несколько измененном, что неудивительно – 21 век на дворе! Безусловно, и сейчас патио представляет собой место отдыха, но уже адаптированное под современные реалии.