«Пик могущества позади»: ослабленный Иран ждет неспокойное будущее

Тегеран стоит перед стратегическим выбором: на полной скорости двинуться к ядерному оружию, рискуя превентивным американо-израильским военным ударом с целью уничтожения его ядерных объектов или начать искать новую сделку с Америкой во главе с Дональдом Трампом.