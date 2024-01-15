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Мы соседи по планете

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12 вещей, которые когда-то считались престижными, а сейчас почти никому не нужны

12 вещей, которые когда-то считались престижными, а сейчас почти никому не нужны

Мельхиоровые столовые приборы, чайный сервиз, настенный ковер, меховая шапка… Думаете, все это ненужное барахло? А вот и нет! Вернее, так было не всегда — еще полвека назад эти вещи считались настоящей роскошью.

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