На Украине будут лишать гражданства тех, кто получил российский паспорт

Законопроект о множественном гражданстве зарегистрирован в Верховной раде Украины. Он содержит поправки к закону о гражданстве, целью которых является «актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины», говорится в пояснительной записке к документу.