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Чемпион ОИ Кожевников: Бобровский – стопроцентный лидер в плей‑офф НХЛ

Чемпион ОИ Кожевников: Бобровский – стопроцентный лидер в плей‑офф НХЛ

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, поделился своим мнением об игре Сергея Бобровского, вратаря «Флориды Пантерз», в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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