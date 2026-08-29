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New York Post: полиция Нью-Йорка изъяла рекордную партию кокаина за $10 млн

New York Post: полиция Нью-Йорка изъяла рекордную партию кокаина за $10 млн

Полиция Нью-Йорка провела крупнейшую за десятилетия операцию по изъятию кокаина. Из складского помещения в Лонг-Айленд-Сити конфисковали 580 фунтов (около 250 кг) наркотика стоимостью $10 млн.

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