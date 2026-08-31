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Крымская газета

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ФСБ задержала в Крыму двух агентов Украины, готовивших теракты против российских военных

ФСБ задержала в Крыму двух агентов Украины, готовивших теракты против российских военных

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в госизмене двух россиян, которые передавали Украине данные об объектах Минобороны России на полуострове и организовывали схроны с взрывчаткой для терактов.

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