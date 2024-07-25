Василий Подколзин: «Расстроился, что Кузнецов поехал в КХЛ. Какой у него скилл! Евгений еще не сказал последнее слово в НХЛ. Один из лучших русских центрфорвардов»

Бывший нападающий «Каролины» и «Вашингтона» может подписать контракт со СКА. – Как вы относитесь к тому, что Евгений Кузнецов возвращается в КХЛ и будет выступать за СКА? Вы ведь играли за этот клуб – дайте совет Кузе.