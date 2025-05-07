Вступил в силу односторонний режим прекращения огня Несколько минут назад вступил в силу объявленный президентом России Владимиром Путиным односторонний режим прекращения огня.
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Вступил в силу односторонний режим прекращения огня Несколько минут назад вступил в силу объявленный президентом России Владимиром Путиным односторонний режим прекращения огня.
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