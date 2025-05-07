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  • Валентин Щербаков
    Не хотят хохлотвари соблюдать три дня мира, надо ударить жестко, чтобы не было потом никаких ответок....«Обстрелы, сбросы...
  • Eduard
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Вступил в силу односторонний режим прекращения огня

Вступил в силу односторонний режим прекращения огня Несколько минут назад вступил в силу объявленный президентом России Владимиром Путиным односторонний режим прекращения огня.

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