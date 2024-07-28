Военный эксперт о значении ВМФ для безопасности страны: «Сдерживающий недругов России фактор»

В этом году День военно-морского флота празднуется 28 июля, в последнее воскресенье месяца. Он был официально учрежден в 1939 году указом советского правительства, а история праздника началась с Гангутского сражения между шведскими и российскими кораблями.
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