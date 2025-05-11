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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев – Маддалене: «Ты не Волкановски, я покажу тебе другой уровень. Держи мой пояс в чистоте»

«Ты не Алекс Волкановски, я покажу тебе другой уровень. Держи мой пояс в чистоте», – написал в соцсетях чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев.

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