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Правда о проекте Ротшильдов, еврейском вопросе и хитростях США

Правда о проекте Ротшильдов, еврейском вопросе и хитростях США

Правда о проекте Ротшильдов, еврейском вопросе и хитростях США ОПЫТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИМЕЛСЯ Истоки арабо-израильского конфликта лежат в послевоенных 1947-1948 годах, когда ООН поселила два народа не просто в «коммунальной квартире» и даже в одной ее комнате.

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