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Газета.ру

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Госдеп призвал американцев не брать марихуану в зарубежные поездки

Госдеп призвал американцев не брать марихуану в зарубежные поездки

Госдепартамент США напомнил американцам, что не следует брать с собой за границу каннабис и продукты на его основе, даже если они легальны в их родном штате.

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