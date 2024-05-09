PNAS: геологический метод помог найти отличие раковых клеток от здоровых

Ученые из США применили метод, обычно используемый в геологии, для изучения рака. Они обнаружили отличия атомов водорода в быстро делящихся клетках, которые позволят раньше диагностировать и лучше лечить опухоли.
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