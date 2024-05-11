Тайский суп с креветками и рисовой лапшой

Как приготовить тайский супчик с креветками, рисовой лапшой и карри? Мы предлагаем вам простой рецепт вкусного супа для всей семьи! Ингредиенты Креветки (очищенные) 500 г чеснок 2 зубчика лук 1 шт морковь 2 шт зеленый лук по вкусу кинза по вкусу куриный бульон 1 л кокосовое молоко 400 мл порошок ….