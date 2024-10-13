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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» забросила 16 шайб в первых 3 матчах в НХЛ – рекорд для новых команд, вступивших в лигу начиная со 2-го сезона

Новый клуб стартовал в лиге с трех побед подряд – над «Чикаго» (5:2), «Айлендерс» (5:4 ОТ) и «Рейнджерс» (6:5 ОТ).

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