Политика как он...
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Политика как она есть

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  • alik3456 Джексон
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На Украине заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре

На Украине заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре

В Минэнерго Украины заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом заявил глава ведомства Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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