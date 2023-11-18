Live: второй испытательный запуск двухступенчатой системы Starship (Upd.)

Федеральное управление гражданской авиации и Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США несколько дней назад выдали окончательное разрешение и обновленную лицензию на второй испытательный запуск Starship компании SpaceX Илона Маска.
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