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Царьград

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Роман Полько: польский истребитель чуть не сбил украинский МиГ

Роман Полько: польский истребитель чуть не сбил украинский МиГ

Бывший командир спецназа Grom Роман Полько сообщил, что польский истребитель чуть не сбил украинский МиГ из-за отсутствия координации.

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