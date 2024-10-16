Политолог Косоруков: «Казахстан не хочет вступать в БРИКС из-за сотрудничества с ООН»

МОСКВА, 16 октября, ФедералПресс. Одной из причин, по которой Казахстан пока не спешит вступать в БРИКС, является активное сотрудничество с ООН и многовекторный характер внешней политики страны, сообщил политолог МГУ им.
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