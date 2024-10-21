Затравленный мигрантами россиянин принял ислам

Россиянин

Ничего ненормального не вижу. Каждый взрослый человек, решает сам за себя. Осуждать с обеих сторон, могут только невежды. Они попросту не знают истины в вере. Никто из них не читал ни Коран, ни Библию. И там и там одно и тоже. Все одинаково описано о сотворении мира. Как Бог создал Адама и Еву. Про Ноев ковчег. Про Иисуса и его мать Марию. Про непорочное зачатие. Единственное в Коране не признают что Иссу -Иисус, сыном Божьим. Его называют пророком Аллаха- Бога. И его почитают как святого человека. Там же описано, почему мусульмане приносят в жертву барашка. В Библии про это тоже написано. В Коране написано, что мусульманин должен быть праведным и честным. Обязан помогать слабым и страждущим. Не воровать и не убивать. Не должен быть завистливым. Не желать жену ближнего. Все 10 заповедей там есть. Просто написано другими словами. Но смыл один в один. Так что парень правильно поступил что принял ислам и женился на этой таджичке. Мир им да любовь. Этим он сразу прекратил против себя и своей возлюбленной травли. Я наоборот, рожденный в мусульманской семье, принял православие. Пошел на это по зову сердца. Мне всегда становилось хорошо когда заходил в церкви по работе. Ислам я не знал. Хотя мой дед был муллой и умел переводить с арабского языка. В детстве я слушал их как сказки. Будучи уже взрослым мужчиной я начал изучать обе веры и сравнивать. Все едино. Просто все по разному происходит. В мусульманской вере все гораздо скромнее.