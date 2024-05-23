Боевой польский самолёт потерял топливный бак во время тренировки на границе с Россией

В Польше боевой самолёт уронил подвесной топливный бак. Чудом никто не пострадал.МиГ-29, пинадлежащий Польше, во время тренировочного полета в 30 километрах от Калининградской области потерял топливный бак.
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