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Боевой польский самолёт потерял топливный бак во время тренировки на границе с Россией

Боевой польский самолёт потерял топливный бак во время тренировки на границе с Россией

В Польше боевой самолёт уронил подвесной топливный бак. Чудом никто не пострадал.МиГ-29, пинадлежащий Польше, во время тренировочного полета в 30 километрах от Калининградской области потерял топливный бак.

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