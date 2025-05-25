Классная дорожка: Савичева сделала ирокез, Гурцкая поддержала крестницу

Светская Москва на прошлой неделе открыла сезон веранд. На террасе Noôdome с видом на Кремль прошла презентация альбома певицы Jalagonia, гостями которой стали Диана Гурцкая, Виктория Дайнеко, а ведущим — Милош Бикович.
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