Классная дорожка: Савичева сделала ирокез, Гурцкая поддержала крестницу

Светская Москва на прошлой неделе открыла сезон веранд. На террасе Noôdome с видом на Кремль прошла презентация альбома певицы Jalagonia, гостями которой стали Диана Гурцкая, Виктория Дайнеко, а ведущим — Милош Бикович.